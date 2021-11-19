Новые коронавирусные ограничения в Краснодарском крае 2021: что ужесточили, добавили и оставили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четвертая волна коронавируса испытывает на прочность жителей Краснодарского края. Уже неделю на Кубани ежедневно выявляют более 500 заболевших. Это рекордные цифры с начала пандемии.

Только за сутки в регионе было сдано 903 положительных теста на коронавирус. Этот показатель стал рекордным для Кубани с начала пандемии.

Новые коронавирусные ограничения в Краснодарском крае 2021 не стали неожиданностью. Что ужесточили?

На Кубани продлили работу QR-кодов. Они будут нужны как минимум до 18 января 2022 года. Без сертификации вакцинации нельзя попасть в торгово-развлекательные центры региона.

- Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания, – подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Новые коронавирусные ограничения в Краснодарском крае 2021 начнут действовать уже 22 ноября. Чтобы попасть в кафе, ресторан или торгово-развлекательный центр, посетителям потребуется QR-код. Он доступен в личном кабинете на портале «Госуслуг». Паспорт появляется после полного прохождения вакцинации.

Новые коронавирусные ограничения в Краснодарском крае 2021 запрещают посещение предприятий сферы бытовых услуг и объектов розничной торговли (исключение - аптеки и магазины первой необходимости), фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, деловых и выставочных мероприятий без QR-кода.

Зато на Кубани возобновляют работу театры и музей. Также в регионе разрешено проводить спортивные мероприятия.

Единственное условие для посещения объектов – QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или справка о медотводе.