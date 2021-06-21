Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ".

Третья волна коронавируса накрыла Кубань. Специалисты считают, что сдержать ее можно только активной вакцинацией. Об этом стало известно на совещании по вопросу эпидемиологической ситуации и прививочной кампании в регионе.

– Все свидетельствует о третьей волне, которую возможно сдержать только активной вакцинацией, – отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По ее словам, сложность ситуации можно оценить числу вызовов неотложки. В мае за 24 часа поступало 250 звонков от больных с подозрением на коронавирус, а сейчас - 500.

По словам инфекционистов, единственная возможность остановить третью волну опасной инфекции – сформировать коллективный иммунитет. Для этого должны привиться 60% взрослого населения – то есть - 2,7 млн человек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Регион вернулся к тяжелым показателям заболеваемости этой зимы. Чтобы не было очередей в прививочные пункты, в регионе работу мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах продлили до 21:00.