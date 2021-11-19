Школы по концессионному соглашению впервые планируют построить в Краснодаре

Концессионное соглашение по строительству школ планируют заключить в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Заключение концессионного соглашения на строительство школ впервые рассматривают в Краснодаре. В краевом центре на основе такого договора могут возвести четыре учреждений на 1100 мест каждое. Вопрос обсудили накануне на рабочем совещании администрации города.

Согласно концессионному соглашению, право на объект будет принадлежать частному партнеру.

- Дефицит мест в школах и детсадах Краснодара сейчас составляет 75 тысяч. Есть ряд инструментов, с помощью которых эти проблемы решаются, в том числе и концессионные соглашения. Конечно, такие соглашения будем заключать только на выгодных для города условиях, оптимальных по стоимости, срокам и качеству работ, — отметил глава города Андрей Алексеенко.

Договор планируют заключить с компанией, имеющей опыт государственно-частного партнерства. Так, до конца 2024 года планируется возвести четыре учреждения в Прикубанском округе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в регионе в 2022 году построят еще 16 детских садов. Два учреждения завершают возводить в Краснодаре.