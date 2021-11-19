Маргарита Симоньян прокомментировала строительство мусороперерабатывающего завода в Сочи

Маргарита Симоньян Фото: @_m_simonyan_

Маргарита Симоньян прокомментировала возведение мусороперерабатывающего завода в Сочи. Власти города подбирают подходящий участок для строительства.

- Мусороперерабатывающих заводов в Сочи нет. Весь мусор приходится вывозить за пределы Большого Сочи. Грузовики, на которых отходы вывозят, воздух тоже не очищают, - написала главный редактор RT в своем telegram-канале.

Маргарита Симоньян обратила внимание и на то, что вывоз мусора проходит за счет средств жителей. А без завода Сочи «превратится в мертвую пробку набитых отходами фур и их выхлопных газов».

- За вывоз платить приходится местным жителям — тарифы для них и для предприятий взлетели. Мэрия Сочи ищет землю под строительство завода. При этом 80 процентов земли — особо охраняемая природная территория. Когда найдут подходящий участок, будут согласовывать со всеми — и с жителями, и с экологами, - подчеркнула Маргарита Симоньян.

Напомним, накануне Владимир Путин одобрил инициативу губернатора Кубани о строительстве двух мусороперерабатывающих заводов полного цикла. В том числе в крае планируют создать сеть сортировочных и перегрузочных площадок.