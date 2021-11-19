Более 50 тысяч студентов Кубани вакцинировались от коронавируса Фото из архива КП

Более 50 тысяч кубанских студентов привились от COVID-19. Для совершеннолетних учащихся установлен план обязательной вакцинации – 80%. Ситуацию с получением прививки в учреждениях обсудили накануне на заседании президиума Совета ректоров вузов Кубани и Республики Адыгея.

Так, в учреждениях высшего образования и СПО уже вакцинировались 51 тысяча студентов. Среди преподавателей прививку получили 12,3 тысячи сотрудников.

Пункты вакцинации от COVID-19 в регионе оборудованы в пяти вузах – КубГУ, КубГАУ, КУбГТУ, Сочинском государственном университете и Государственном морском университете им. адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Кубанском госуниверситете вакцинированным от COVID-19 студентам выплатят по тысяче рублей. Учащимся в том числе предоставляют два выходных – в день получения прививки и последующий.