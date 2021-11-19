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Здоровье19 ноября 2021 15:02

Более 50 тысяч кубанских студентов привились от COVID-19

Согласно региональному плану, вакцинацию в регионе должны пройти 80% совершеннолетних учащихся
Светлана ОВДЕЙ
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Более 50 тысяч студентов Кубани вакцинировались от коронавируса Фото из архива КП

Более 50 тысяч студентов Кубани вакцинировались от коронавируса Фото из архива КП

Более 50 тысяч кубанских студентов привились от COVID-19. Для совершеннолетних учащихся установлен план обязательной вакцинации – 80%. Ситуацию с получением прививки в учреждениях обсудили накануне на заседании президиума Совета ректоров вузов Кубани и Республики Адыгея.

Так, в учреждениях высшего образования и СПО уже вакцинировались 51 тысяча студентов. Среди преподавателей прививку получили 12,3 тысячи сотрудников.

Пункты вакцинации от COVID-19 в регионе оборудованы в пяти вузах – КубГУ, КубГАУ, КУбГТУ, Сочинском государственном университете и Государственном морском университете им. адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Кубанском госуниверситете вакцинированным от COVID-19 студентам выплатят по тысяче рублей. Учащимся в том числе предоставляют два выходных – в день получения прививки и последующий.