В Тимашевске высадили клены и можжевельники на благоустроенном пляже. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

19 ноября волонтеры кофейной фабрики «Нестле Кубань» совместно с городской администрацией провели экологическую акцию по высадке деревьев и кустарников в Тимашевске. Предприятие регулярно выступает инициатором акций по озеленению популярных мест отдыха горожан.

- «Нестле Кубань» принимает активное участие в жизни нашего города. Я очень рад, что есть такие неравнодушные люди. В прошлом году мы вместе с ними высадили деревья в микрорайоне Индустриальном, сегодня - в Садоводе, летом собирали мусор на пляже. Атмосфера в микрорайонах становится уютной. Озеленение Тимашевску необходимо, - сказал мэр Тимашевска Николай Панин.

20 двухметровых клёнов и столько же можжевельников теперь украшают территорию городского пляжа в мкр. Садовод. Летом пляж был полностью реконструирован, а высаженные волонтерами деревья сделали его еще более уютным.

- Подобные экологические акции играют важную роль в социальной программе «Нестле Кубань», в своей производственной деятельности мы придерживаемся принципов бережного отношения к окружающей среде. В этом году мы с удовольствием вновь внесли свой вклад в озеленение Тимашевска, - отметила генеральный директор предприятия Ольга Половьянова.

Кстати, ранее мэр города рассказал, какие территории благоустраивают и что еще планируют построить для жителей.