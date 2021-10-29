Николай ПАНИН: Зеленые зоны в Тимашевске – один из приоритетов для комфортной жизни горожан

Николай Панин уверен – недопустимо превращать парки и скверы в каменные джунгли. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Еще полтора года назад губернатор Кубани Вениамин Кондратьев определил правила застройки кубанских городов. Уход от точечного строительства и бескомпромиссное сохранение зеленых зон. Глава Тимашевска, как никто другой, понимает – все это требует строгого выполнения. Николай Панин уверен – недопустимо превращать парки и скверы в каменные джунгли. Мэр города рассказал о том, как проходит благоустройство в Тимашевске и какие работы в приоритете у администрации.

Главное – комфортная жизнь горожан

За последние годы Тимашевск заметно преобразился. Это отмечают не только местные жители, но и те, кто бывает в городе проездом. Изменения происходят буквально на их глазах.

Все ремонтные и строительные работы в Тимашевске проводят, чтобы повысить безопасность. Но есть и еще одно направление, которое находится в приоритете у администрации.

– Для нас главное – это не только безопасная, но и комфортная жизнь горожан. Мы делаем ставку на благоустройство зеленых зон и общественных территорий. Прежде всего, потому что стремимся благоустроить эти земельные участки до тех пор, пока их не застроили, – говорит глава Тимашевска Николай Панин.

По словам мэра, реализуются не только крупные проекты. Для удобства горожан устанавливают скамейки, урны, высаживают кустарники, расстилают газоны. Такие работы, как правило, занимают мало времени, зато результат оправдывает все ожидания. Прогулка становится в разы приятнее. Да и тратится на подобные работы далеко не заоблачные суммы – порядка 5 миллионов рублей.

– Зато нам удается в короткие сроки привести в порядок небольшие зоны отдыха. Словом, уделяем внимание мелочам, – добавляет Николай Панин.

В этом году благоустроили один из городских пляжей. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Сохраним «Изумрудный» и сквер Дзержинского

Сейчас мэрия рассматривает вопрос реконструкции одной из старейших зон отдыха в Тимашевске. Это парк «Изумрудный» в микрорайоне сахарного завода. Долгое время он находится в заброшенном состоянии. Построенные еще в 90-е годы заведения закрылись, торговые точки пришли в упадок. Но все же место, где когда-то наслаждались прогулками жители города, решили сохранить.

– Конечно, раньше здесь кипела жизнь, был даже летний кинотеатр. Но с распадом Советского Союза все изменилось. Но самое главное, сейчас есть понимание того, что это большая общественная территория, где можно и с детьми прогуляться, и самим отдохнуть. Важно ее сейчас воссоздать, рекультивировать, поскольку микрорайон действительно большой, это место дорого многим жителям Тимашевска, – говорит Николай Панин. – Сейчас мы разрабатываем проект на реконструкцию стадиона «Изумруд», он граничит с этим парком. Эта зона может вернуть статус центра притяжения, и мы ей поможем в этом.

Среди территорий, которым в ближайшее время уделят пристальное внимание, будущий сквер на улице Дзержинского, в зоне многоэтажной застройки в северо-восточной части Тимашевска. Этот сквер победил в рейтинговом голосовании «Формирование комфортной городской среды», которое проходило по всей стране в апреле этого года. В следующем году ожидается финансирование, и уже приступят к работам. Здесь планируется провести комплексное благоустройство, которое превратит пустырь в райский уголок для семей с детьми. В сквере появится все для комфортного передвижения мам с колясками, а также площадки, где смогут развлечься ребята.

– Это один из наиболее интересных проектов, который предусматривает значительное развитие сквера, – объясняет глава Тимашевска Николай Панин. – Здесь появится современная детская площадка с резиновым покрытием, лавочки, скамьи-качели. Благоустройство территории сквера предусматривает появление декоративной тротуарной плитки, велосипедной дорожки, туалета, питьевого фонтана и, конечно, озеленения.

КСТАТИ

Во время небывалых ливней в 2021 году Тимашевск миновали подтопления

Глава города рассказал, почему улицы не оказались под водой.

Когда Николай Панин стал главой города, то первым, на что он обратил внимание, стали сети ливневой канализации.

– Я был участником «крымских событий», три месяца прожил в палатке вместе с волонтерами. Я своими глазами видел, что может случиться, если придет большая вода, сохранились и фото, и видео. Это страшно. Потому в Тимашевске мы не жалеем денег на ливневки. Мы следим, чтобы они все вовремя прочищались, чтобы они выполняли свой функционал целиком и полностью. Поэтому нам удалось избежать подтоплений, – говорит глава города Николай Панин.

Порядка 5 миллионов рублей ежегодно уходит на строительство и содержание ливневых канализаций в Тимашевске. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

По словам мэра, порядка 5 миллионов рублей ежегодно уходит на строительство и содержание сети ливневой канализации в Тимашевске. Хотя, порой, средств направляют и больше – об экономии речь никогда не идет.

– В этом году мы построили новые ливневки на улицах Дзержинского и Котляра. Пару лет назад разгрузили от подтоплений улицу Колесникова. Скрывать не буду, планировали в 2021 году закрыть вопрос со строительством ливневок на улицах Братской, Узкой и переулке Речном, – добавляет Николай Панин. – Трижды выходили на аукцион, но участвовать в нем, к сожалению, никто не захотел. Так что планируем эти работы провести в 2022-м. Это будет единая инженерная система, которая позволит отводить воду сразу на нескольких участках.

КСТАТИ

После взлома страницы в соцсетях мэр Тимашевска создал новый аккаунт

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