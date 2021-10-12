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Общество12 октября 2021 9:43

После взлома страницы в соцсетях мэр Тимашевска создал новый аккаунт

Мошенники потребовали 50 тысяч рублей за восстановление пароля, но чиновник не согласился
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: t.me/npanin01

Фото: t.me/npanin01

Страницу в соцсетях мэра Тимашевска Николая Панина взломали. Вечером 6 октября на странице в Instagram чиновника появилось сообщение от первого лица, что его мать попала в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии. Глава быстро среагировал и сообщил, что это мошенники и попросил ничего не перечислять на счета.

За возврат страницы злоумышленники потребовали 50 тысяч рублей. Но градоначальник пока создал новый аккаунт. При этом Панин намерен вернуть старую страничку.

- Нас взломали, но пока будет пользоваться новой страницей. Вся жизнь города будет там. Подписывайтесь, - призвал Панин. - Старый аккаунт попытаемся восстановить.