Количество мобильных групп для контроля режима повышенной готовности увеличат в Сочи

QR-коды в Краснодарском крае будут действовать до 18 января 2022 года.

В Сочи количество мобильных групп самоконтроля увеличат до 100. Такое решение принял глава курорта Алексей Копайгородский.

- К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта, - рассказал Копайгородский.

С 1 декабря QR-коды будут обязательными для входа в административные здания всех органов власти Краснодарского края. Также наличие сертификата о вакцинации, медотвода или документа о перенесенном заболевании будут проверять в торгово-развлекательных центрах, кафе, ресторанах, финтес-клубах, бассейнах, театрах, парикмахерских и других предприятиях сферы бытовых услуг. Ограничения действуют до 18 января 2022 года.

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