Вакансия QR-контролер в Краснодарском крае: кому нужны, сколько платят и что нужно

В Краснодарском крае требуются QR-контролеры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже неделю Краснодарский край бьет рекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом. По статистике, каждые 24 часа на Кубани сдаются более 500 положительных тестов на COVID-19. Это один из самых высоких показателей в стране.

Только за последние сутки в крае диагноз коронавирус подтвердился у 903 человек. Этот показатель стал рекордным для региона с начала пандемии и четвертым в России за 24 часа.

Чтобы снизить заболеваемость, власти ввели на Кубани QR-коды. Они нужны для посещения точек общепита. Без паспортов вакцинации не пустят в кафе и рестораны.

Отметим, что на курортах Краснодарского края QR-коды нужны для посещения торгово-развлекательных центров. Это касается Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Ейска, Сочи и поселений Туапсинского района.

Из-за всплеска заболеваемости на Кубани даже открылись вакансии QR-контролеров. Это рабочие, которые займутся проверкой паспортов вакцинации посетителей. За две недели в сети появились десятки объявление о наборе такого персонала. Чаще всего его искали крупные торгово-развлекательные центры.

Вакансия QR-контролер в Краснодарском крае не требует особых знаний. Соискателям предлагают сменный график – 2/2 – и зарплату от 15 до 30 тысяч рублей. Охранники, готовые выполнять функцию контролеров, получат до 55 000.

Удивительно, но вакансия QR-контролер в Краснодарском крае не требует наличия паспорта вакцинация у соискателя. Главное условие – умение пользоваться смартфоном и сканнеров. Его предоставляет работодатель.

В некоторых случаях работникам придется выполнять сканирование с помощью собственного телефона и программ для проверки QR-кодов.

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