ФК «Краснодар» обыграл в домашнем матче московский «Спартак»

"Краснодар" одержал долгожданную победу в домашнем матче. Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

В пятнадцатом туре чемпионата России по футболу «Краснодар» переиграл московский «Спартак» со счетом 2:1. К этому матчу «быки» подошли после двух поражений подряд. Победа была необходима для продолжения борьбы за места в еврокубках.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Первый гол на 15 минуте забил Джон Кордоба, но перед перерывом с помощью пенальти «красно-белым» удалось сравнять счет, отличился Александр Соболев.

Исход матча решился тоже благодаря 11-метровому. На 65 минуте Айртон зацепил Алексея Ионова в штрафной, и судья указал «на точку». Победный пенальти реализовал капитан быков Гжегож Крыховяк. Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 24 очка. На данным момент клуб занимает 5 место в турнирной таблице.

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