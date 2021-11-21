Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 21 ноября увеличилось на 989

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 21 ноября. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Федеральный оперштаб опубликовал свежие данные о новых случаях заражения ковидом. Как и прежде, число инфицированных в России растет.

За последние сутки по всей стране зарегистрирован всплеск заболеваемости - выявлено 36 970 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа в Краснодарском крае заболевших тоже стало больше - еще 989 жителей края заразились опасной инфекцией.

- За сутки в России полностью выздоровели 32 504 человека. За это же время - 1 252 смерти, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - В Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 991 пациент, всего в регионе выздоровели 63892 кубанца.

Напомним, в Краснодарском крае ужесточили требования режима повышенной готовности. Теперь посетить непродовольственные магазины и торговые центры, спортзалы и бассейны на территории всего региона можно только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Это касается и заведений общественного питания.