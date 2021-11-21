Краснодарцы заметили вертолет Галицкого около стадиона

Краснодарцы заметили вертолет Сергея Галицкого около стадиона.

Краснодарцы заметили вертолет Сергея Галицкого около стадиона. Он поднялся с площадки, что расположена около академии ФК «Краснодар» и улетел в сторону центра. Короткий момент полета даже был запечатлен на камеру мобильного.

- Вертолет бизнесмена невозможно перепутать - он черный с яркими линиями, - говорят жители города.

Стоит сказать, основатель клуба часто наведывается, причем без предупреждения.

- Бывало, тренируешься, и на соседнее поле вертолет приземляется. Из него выходит Сергей Николаевич и смотрит нашу тренировку, - рассказывал футболист Даниил Фомин, который начинал карьеру в академии ФК «Краснодар». - Мог подозвать, что-то сказать. Например, после игры похвалить или покритиковать.

Сергея Галицкого часто можно встретить и в парке «Краснодар». Бизнесмен следит за работой сотрудников да и просто любит прогуляться ранним утром, пока в главной достопримечательности города никого нет.

Правда, его прогулки в последнее время стали редкими. В сентябре Сергей Галицкий признался, что серьезно болен. По этой же причине он стал пропускать матчи своего клуба. Но все старается уделять внимание своему детищу.