Полиция Краснодара рассказала подробности аварии с BMW на улице Красной

Страховки на машину у водителя не было

Напомним, утром 22 ноября водитель BMW в Краснодаре снес ограждение на Красной и чуть не сбил прапорщика ФСИН. В результате аварии сильно пострадала иномарка и забор. В полиции прокомментировали подробности случившегося.

- 24-летний местный житель на BMW двигался со стороны улицы Калинина в сторону Рашпилевской, на повороте налево на улицу Красную не справился с управлением и влетел в ограждение и дерево. Пострадавших нет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Также в полиции добавили, что в отношении водителя составлен административный материал за повреждение ограждения. Ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Также парню придется заплатить штраф за отсутствие страховки.