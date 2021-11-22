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Общество22 ноября 2021 9:34

Более 1,1 млн рублей зарплаты задолжала работникам строительная компания в Сочи

Более 1,1 млн рублей зарплаты задолжала работникам строительная компания в Сочи
Светлана ОВДЕЙ
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Строительная компания в Сочи задолжала работникам более 1,1 млн рублей Фото из архива КП

Строительная компания в Сочи задолжала работникам более 1,1 млн рублей Фото из архива КП

Более 1,1 миллиона рублей заработной платы задолжала работникам строительная компания в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, предприятие не выплачивало вознаграждение за труд 9 сотрудникам. После проверки ведомства задолженность была выплачена.

- В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратура района внесла представление директору организации, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате полностью погашена, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что более 7,9 млн рублей зарплаты задолжали работникам транспортного предприятия Ленинградского района Кубани. Пострадавшим сотрудникам выплатили долг.