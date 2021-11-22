QR-коды для посещения МФЦ Кубани не требуются

МФЦ можно посещать без ограничений. Фото: admkrai.krasnodar.ru

МФЦ Кубани можно посетить без предоставления QR- кодов. С 22 ноября в регионе введены новые ковидные ограничения по предоставлению сертификата о вакцинации, которые не затрагивают центры предоставления муниципальных и госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, посетить МФЦ можно без предоставления сертификатов и справок о медотводе. В то же время в организациях сохраняется соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, в Краснодарском крае оборудован 61 офис МФЦ и 285 структурных подразделений.

Ранее "Комсомольская правда"- Кубань сообщала о том, что в регионе QR-коды теперь необходимо предоставлять до 18 января. В том числе расширен список мест, в которых потребуется сертификат о вакцинации.