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Общество22 ноября 2021 11:04

Без света в Краснодаре остаются 2,3 тысячи жителей

Аварийное отключение вновь произошло в Западном округе
Светлана ОВДЕЙ
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Авария на линиях электропередач оставила без света 2,3 тысячи краснодарцев Фото из архива КП

Авария на линиях электропередач оставила без света 2,3 тысячи краснодарцев Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 2,3 тысячи жителей, в том числе 760 детей. Аварийное отключение вновь произошло в Западном округе, сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам 70 лет Октября, Бульварное кольцо, проспекту Чекистов. На месте поломки работает бригада специалистов, восстановить подачу электричества планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре из-за аварии 2 тысячи человек остались без света. Отключение произошло в частных и одном многоквартирном домах.