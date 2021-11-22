Авария на линиях электропередач оставила без света 2,3 тысячи краснодарцев Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 2,3 тысячи жителей, в том числе 760 детей. Аварийное отключение вновь произошло в Западном округе, сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам 70 лет Октября, Бульварное кольцо, проспекту Чекистов. На месте поломки работает бригада специалистов, восстановить подачу электричества планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре из-за аварии 2 тысячи человек остались без света. Отключение произошло в частных и одном многоквартирном домах.