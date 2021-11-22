Пассажирка въехавшего в дерево авто погибла в Динском районе Кубани

6-летний ребенок и 39-летняя пассажирка госпитализированы Фото: ГИБДД региона

Смертельное ДТП накануне произошло в Динском районе Кубани. Машина на скорости въехала в дерево, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла вблизи поселка Янтарного. Водитель LADA Priora не справился с управлением, в результате авто столкнулось с деревом. Кроме 39-летнего мужчины за рулем, в салоне находились две женщины и ребенок.

- В результате ДТП пассажирка 1981 года рождения скончалась на месте до приезда медиков, 6-летний ребенок и 39-летняя женщина госпитализированы с травмами, - сообщают в пресс-службе ГИБДД региона.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Ейске водитель-наркоман сбил 10-летнюю девочку. Травмированному ребенку прописано лечение.