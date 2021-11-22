Двоих сотрудников мэрии Краснодара обвиняют в получении крупной взятки

Фигуранты планировали получить 250 тысяч рублей за сокрытие нарушений Фото: УФСБ РФ по Краснодарскому кра.

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников местной администрации и 29-летнего жителя. Им предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в июле 2021 года специалист отдела жилищного контроля обнаружил нарушения эксплуатации в доме по улице Индустриальной Краснодара. Позже сотрудник вместе с руководителем отдела договорились получить взятку от владелицы помещения. Женщину предупредили об административной ответственности, а для решения проблемы и исправления нарушений с приостановкой проверки обвиняемые предложили заплатить 250 тысяч рублей. Дав согласие, женщина сообщила о взятке в органы.

В августе этого года женщина передала 200 тысяч рублей одному обвиняемому посреднику, во время чего правоохранители задержали его. Мужчина, согласившись выдать сотрудников мэрии, позже встретился с заместителем отдела и передал ему деньги. А тот на следующий день отдал подчиненному часть суммы – 100 тысяч рублей. Обвиняемых задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

- Фигуранты уголовного дела полностью признали вину. В местах жительства и в администрации проведены обыски и найдены интересующие следствие документы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что экс-главу Динского района отправили в колонию строгого режима на 8,5 года за взятку. Приговор в отношении бывшего чиновника вступил в законную силу.