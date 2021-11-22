Экс-главу Динского района Кубани отправили в колонию строгого режима на 8,5 года за взятку

Приговор вступил в законную силу

Бывшего главу Динского района Краснодарского края осудили на восемь с половиной лет. Сергей Пономарев пытался обжаловать приговор, но судебная коллегия не нашла оснований для его смягчения.

- Бывшего главу Динского района признали виновным во взяточничестве. Рассмотрено уголовное дело по апелляционной жалобе. Судебная коллегия не нашла оснований для смягчения приговора, признав его законным и обоснованным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Пономарева отправили в колонию строгого режима на восемь с половиной лет. Также он на 5 лет лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, по данным следствия, в мае 2018 года чиновник, зная о заключенном муниципальном контракте с застройщиком на строительство школы на 1100 мест в поселке Южном, решил "заработать". Он сказал директору компании, что за 4 млн рублей закроет глаза на нарушения в случае их выявления.

А через полгода снова решил провернуть «сделку». Он потребовал от предпринимателя 7,2 млн рублей за подписание документов по строительству. Через месяц снизил сумму до 6 млн. Но наглость чиновника бизнесмен вынести уже не смог и обратился в полицию.

- 12 декабря 2018 года Сергея Пономарева задержали силовики. А в багажнике нашли те самые деньги, - отмечали следователи.

Стоит отметить, что экс-чиновник не признал вины. В суде он говорил, что 4 млн ему добровольно передал предприниматель на развитие района, а второй эпизод является провокацией в отношении него со стороны правоохранительных органов.

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