Вор украл у женщины кошелек и сломал ей нос в Краснодаре

За кражу и сломанный жертве нос вору грозит до 7 лет колонии Фото из архива КП

В Краснодаре вор напал на женщину, украл кошелек и сломал ей нос. Злоумышленника уже задержали, сообщает пресс-служба городского МВД.

Инцидент произошел в станице Старокорсунской рядом с продуктовым магазином. На потерпевшую напал неизвестный мужчина, ударил кулаком по лицу и выхватил кошелек. В нем находились 2300 рублей, с которыми вор скрылся. Позже в больнице женщине диагностировали перелом носа.

А нападавшего через некоторое время задержали. Мужчина успел потратить деньги в личных целях. 39-летнего грабителя поместили под стражу на время разбирательства.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщают в пресс-службе МВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Абинска за отказ познакомиться угрожал женщине убийством. Мужчина, остановивший прохожую, позже достал пневматический пистолет.