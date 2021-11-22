Детсады и школы Кубани, закрытые из-за COVID-19, продолжили работу

В детсадах, школах и техникумах частично закрыты группы и классы Фото из архива КП

На Кубани нет детсадов и школ, закрытых из-за распространения COVID-19. Прежде переведенные в режим самоизоляции учреждения продолжили работу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В крае частично закрыты группы в детских садах и учреждениях СПО, классы в школах. На самоизоляции остаются 44 группы в 25 учреждениях Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Динского, Каневского, Красноармейского, Крымского и Туапсинского районов, 131 класс в 77 школах Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Белоглинского, Выселковского, Динского, Ейского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Мостовского, Новопокровского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Тихорецкого, Туапсинского и Успенского муниципалитетов. Дистанционно учатся и студенты 15 групп в 7 колледжах и техникумах.

Всего за сутки в Краснодарском крае COVID-19 заболел 991 человек, в том числе 93 ребенка. От осложнений инфекции в регионе скончались 66 пациентов.