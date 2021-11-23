Краснодарец вымогал деньги у девушки, угрожая отправить родственникам интимные фото

Получив деньги, он все же отправил материалы семье Фото из архива КП

В Краснодаре парень шантажировал девушку интимными фото. За молчание злоумышленник просил деньги, сообщает пресс-служба городского МВД.

В отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о вымогательстве со стороны бывшего парня. 19-летний ранее судимый требовал с потерпевшей деньги за то, что не станет отправлять родственникам фотографии интимного характера. Однако получив 5 тысяч рублей, все же разослал семье материалы.

- Обвиняемого задержали на одной из улиц города. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет, - сообщают в пресс-службе МВД Краснодара.

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