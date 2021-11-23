Волонтеров задействуют для работы пунктов вакцинации в ТРЦ Кубани

Волонтеров привлекут для работы в пунктах вакцинации ТРЦ Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Волонтеров привлекут для работы пунктов вакцинации в ТРЦ Кубани. Они будут сопровождать граждан к месту получения прививки. Задействовать добровольцев предложено на заседании оперативного штаба края.

В том числе в ТРЦ организуют отдельные входы в пункты вакцинации.

- Например, в Новороссийске поставили у входов волонтеров. Они провожают всех желающих привиться. Эту практику необходимо распространить на все ТРЦ в крае. Сегодня вакцинация – это единственный способ снять все действующие ограничения и вернуться к прежней жизни, – отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Напомним, с 22 ноября в торгово-развлекательные центры Краснодарского края можно пройти только с QR-кодом. Ограничения действуют до 18 января.