Жителя Кущевского района Кубани будут судить за избиение сотрудника ДПС

Пьяный водитель отказался показывать права и избил сотрудника ДПС Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Житель Кущевского района Кубани предстанет перед судом за избиение сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В октябре 2021 года полицейские получили информацию о том, что местный житель выпил и сел за руль ВАЗ 21123. Сотрудник ДПС, обнаружив машину на парковке по улице Элеваторной, подошел к водителю и попросил права. Однако мужчина, не предоставив документы, напал на правоохранителя – ударил рукой в грудь, повалил на землю и начал душить. Пьяного водителя остановили прохожие.

- В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершено. Обвиняемый полностью признал вину, а материалы переданы для рассмотрения в суд, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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