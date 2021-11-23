Более 80% студентов вузов и колледжей Сочи привились от COVID-19

Более четырех тысяч сочинских студентов привились от коронавируса Фото из архива КП

Более 80% студентов четырех вузов и колледжей Сочи привились от COVID-19. Вакцинация среди преподавателей достигла почти 90%. Ситуацию с получением прививки от коронавируса обсудили накануне на заседании Совета руководителей вузов и ссузов.

В частности, высокие темпы вакцинации совершеннолетних студентов отмечены в межрегиональном медицинском колледже, Сочинском колледже искусств, Российском международном олимпийском университете и Сочинском медицинском колледже. Прививку получили уже более четырех тысяч совершеннолетних сочинских студентов.

В Сочинском государственном университете продолжает работу пункт вакцинации. Студенческий отряд охраны правопорядка филиала РУДН проверяет разграничение потоков обучающихся и соблюдение санитарно-эпидемических требований. А в Сочинском медицинском колледже добровольцы задействованы в общественном движении «Волонтеры-медики».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе от коронавируса привились более 50 тысяч совершеннолетних студентов. Согласно краевому плану, необходимо вакцинировать 80% учащихся.