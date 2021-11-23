Сильные дожди с грозой 24 ноября ожидаются в Сочи

В сочи ухудшится погода Фото из архива КП

Ухудшение погоды прогнозируют ночью и утром 24 ноября в Сочи. На курорте ожидаются сильные дожди с грозой.

- Городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям соблюдать необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что суровая метель надвигается на Краснодарский край. В регионе на 23-24 ноября спрогнозировали дождь со снегом и гололед.