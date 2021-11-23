Избитую в трамвае Краснодара пассажирку без маски накажут

Конфликт произошел из-за маски

Потасовка в краснодарском трамвае №10 произошла 13 ноября. Тогда трамвай встал, когда одна из пассажирок - Лада Кирьянова - отказалась выйти из вагона, потому что была без маски. Вагоновожатая объявила, что состав не поедет, если женщина не наденет средство защиты.

- Она объявила, что никуда не поедет, если я маску не надену. Но у меня не было ее с собой. А люди просто начали оскорблять и призывать, чтобы я покинула трамвай, - рассказывает "КП" - Кубань" Лада.

Ладу попытались вынести из вагона, а одна из пассажирок пинала и набрасывалась на нее. Те, кто не участвовал в конфликте, предпочли не вмешиваться, а зафиксировать все на камеры мобильных телефонов и слить видео в городские паблики.

История получила продолжение. На Ладу Кирьянову составили административный протокол за нарушение режима повышенной готовности. Ее ждет штраф.

Между тем Лада Кирьянова пошла за помощью к адвокату.

- Моей клиентке устроили натуральный самосуд. Казалось бы, все очевидно: граждане, активно подстрекаемые водителем и кондуктором трамвая, нанесли ей многочисленные ушибы, травмировали роговицу глаза — все это зафиксировано, побои сняты, любители «кулачного права» должны быть наказаны, - говорит адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов. - Но вместо того, чтобы вести доследственную проверку происшедшего и принимать решение о возбуждении уголовного дела, правоохранительные органы привлекают к ответственности саму пострадавшую.

К слову, это уже не первый инцидент, когда в городском транспорте возникает конфликт между пассажирами из-за нежелания надеть медицинскую маску.