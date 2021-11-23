В Краснодаре 24 ноября похолодает до -5 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре в ночь на 24 ноября ударит мороз. Причиной тому станет снежный циклон североатлантического происхождения, который сейчас донимает Средний Урал. Холодный атмосферный фронт хлынет на территорию Кубани, так что в регионе ожидается понижение отметок.

Жители кубанской столицы почувствуют похолодание уже ночью 24 ноября. Ожидается, что отметки на столбиках термометров рухнут до -5 градусов. А в пригороде температура может быть еще ниже. Днем воздух прогреется лишь до +2-4 градусов.

- Днем 24 ноября ожидается дождь, временами сильный. Ветер прогнозируем восточной четверти 4-9 метров в секунду, ночью и утром порывы до 12 метров в секунду, - говорят в краевом гидрометцентре.

Напомним, что непогоду прогнозируют на всей территории Краснодарского края.

- В юго-восточных, предгорных районах, на перевалах и в горах 24 ноября будет сильное налипание мокрого снега, гололед, - сообщали «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.