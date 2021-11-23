Житель Славянского района выпил суррогат и умер

Мужчина скончался в реанимации после распития суррогата Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Славянского района поступил в районную больницу в тяжелом состоянии. Как сообщил источник в правоохранительных органах, медики диагностировали у 67-летнего мужчины тяжелую интоксикацию организма, вызванную неизвестным веществом.

Пациент находился в бессознательном состоянии и не мог объяснить, что с ним произошло. Спустя несколько часов мужчина умер в реанимации.

Патологоанатомы провели вскрытие и диагностировали тяжелое поражение мозга, полученное вследствие отравления суррогатным алкоголем.

Напомним, это не первый подобный случай в регионе. Ранее в Новороссийске компания безработных нашла на мусорке бутыль с неизвестной жидкостью и отравилась. Двое мужчин погибли, женщина в тяжелом состоянии в больнице (читать далее).