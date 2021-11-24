Более 92 тысяч жителей Анапы привились от COVID-19

Более 35% из числа привитых - люди старше 60 лет Фото из архива КП

Более 92 тысяч жителей Анапы вакцинировались от COVID-19. Всего в городе граждан принимают в 15 прививочных пунктах – в поликлиниках города и поселений, ТРЦ,- сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

- Из числа привитых более 35% составляют жители старше 60 лет. Отметим, что темпы вакцинации после введения дополнительных ограничений возросли, - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, на Кубани план по вакцинации от коронавируса выполнен на 68%. Так, прививку от инфекционного заболевания сделали уже более 2,4 миллиона жителей.