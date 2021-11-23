Более 2,4 млн жителей Кубани вакцинировались от COVID-19

Темпы вакцинации от коронавируса в регионе увеличились в два раза Фото из архива КП

План по вакцинации от COVID-19 на Кубани выполнен на 68%. Всего в регионе привились уже более 2,4 миллиона человек. Такие данные озвучил министр здравоохранения края Евгений Филиппов на собрании оперативного штаба.

Подчеркивается, что темпы вакцинации в регионе увеличились в два раза. Теперь на Кубани ежедневно прививаются до 20 тысяч человек. А ревакцинацию в регионе прошли порядка 202 тысяч жителей.

- В среднем по стране показатель вакцинации составляет 63%. После введения QR-кодов жители стали активнее приходить в прививочные пункты. Но этого все равно пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Необходимо усилить информирование о важности прививок, особенно в отстающих от плана муниципалитетах, - подчеркнул Евгений Филиппов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет. Непривитых граждан, попадающих в список, будут приглашать персонально.

Тем временем в Краснодаре прививку от COVID-19 получили уже более 542 тысяч человек. Ревакцинацию в краевом центре прошли 26 919 жителей.