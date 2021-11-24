На Кубани 830 человек заразились коронавирусом, 50 умерли

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани подтвердили 830 новых случаев COVID-19. В регионе наблюдаются коронавирусные качели. Накануне регион шел на снижение по количеству заражений, на сегодняшний день снова пошел рост.

Самыми зараженными городами стали Краснодар, Новороссийск и Сочи. Здесь выявили, соответственно, 212 заболевших, 69 и 66. В Динском районе в госпитали попали 54 человека, в Тимашевском – 47, в Геленджике – 32, в Ейском районе – 26, в Анапе и Брюховецком районе – по 24, в Северском – 20.

- По 17 заболевших в Тихорецком и Кореновском районах, 16 – в Лабинском, по 15 – в Усть-Лабинском и Староминском, по 14 – в Крыловском, Славянском и Апшеронском. По 11 – в Каневском и Отрадненском, - отметили в оперштабе.

В других районах 10 и меньше заразившихся.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сейчас больницы работают на пределе. Краснодарский край может попасть в эпицентр четвертой волны коронавируса. Глава минздрава Кубани сказал, что от этих событий спасет только вакцинация.