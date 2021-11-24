«Больницы работают на пределе»: Краснодарский край может попасть в эпицентр четвертой волны коронавируса

Тяжелых больных врачи спасают всеми силами

В Краснодарском крае вспышка коронавируса. С начала месяца наблюдается стремительный рост числа заболевших. Самое страшное, что от инфекции стало умирать больше людей. Лишь последние три дня график кривой по количеству инфицированных стал понемногу угасать.

По словам министра здравоохранения Евгения Филиппова, больницы Кубани сейчас работают на пределе своих возможностей из-за роста числа заболевших COVID-19. Глава ведомства отметил, что сегодня Европа находится в эпицентре четвертой волны. Показатели заболеваемости во многих странах снова обновили рекорды. Краснодарский край может попасть в такую же ситуацию. Но чтобы избежать последствий, необходимо оперативно вакцинироваться.

– За последние три дня число госпитализаций снизилось c 900 до 700 человек в сутки. Из них 95% пациентов – не вакцинированные. Ежедневно в тяжелом состоянии в «красных зонах» находятся порядка 800 жителей, на аппаратах ИВЛ – более 100, на ЭКМО – до 8, - сказал Филиппов.

Фото: yandex.ru/covid19

Глава минздрава призвал жителей края сделать прививки, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также спасти здоровье и жизни родных и близких.

- Врачи делают все возможное, чтобы спасти людей, но сложно бороться с заболеванием, когда сами пациенты не помогают, - отмечает Евгений Филиппов.

В настоящее время на Кубани вакцинацию прошли более 2,4 млн человек – это 68% от плана. Для коллективного иммунитета необходимо сделать укол 80% - 3,6 млн человек.

Прививочные пункты в регионе открыты во всех городах и районах. Узнать их адреса и время работы можно с помощью чат-бота @vac23_bot и на сайте вакциназдесь.рф.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодарском крае ввели новые коронавирусные ограничения. Во все общественные места можно попасть только с QR-кодом о вакцинации, исключение - продуктовые магазины. Также в крае продолжает действовать масочный режим, сейчас его соблюдение усиленно контролируют мониторинговые группы с участием полицейских.

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