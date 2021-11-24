Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 12:05

На подтопленном участке улицы им. Героя Яцкова в Краснодаре проведут ремонт в 2022 году

Сейчас специалисты изучают ливневку для подготовки мер по водоотведению
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за обильного дождя участок улицы ушел под воду

Из-за обильного дождя участок улицы ушел под воду

Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре накануне пролил обильный дождь, из-за которого пострадали участки дорог. Так, худо пришлось водителям микрорайона Губернского, в частности, улицы им. Героя Яцкова. Дорожное полотно здесь ушло под воду. В мэрии Краснодара рассказали о предстоящих ремонтных работах на участке улицы.

- Улица им. Героя Яцкова от Восточно-Кругликовской до им. Героев-Разведчиков включена в план дорожного ремонта 2022 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Будут приведены в порядок 0,75 километра дороги, контракт с подрядчиком заключен. Во время ремонта обновят покрытие проезжей части, установят новые бордюры, дорожные знаки и ограждения, нанесут разметку, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что на месте подтоплений работают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с геодезистами подрядной организации. После изучения ливневки разработают план по отведению воды с дороги. Работы выполнят во время ремонта участка улицы.