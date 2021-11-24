На подтопленном участке улицы им. Героя Яцкова в Краснодаре проведут ремонт в 2022 году

Из-за обильного дождя участок улицы ушел под воду Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре накануне пролил обильный дождь, из-за которого пострадали участки дорог. Так, худо пришлось водителям микрорайона Губернского, в частности, улицы им. Героя Яцкова. Дорожное полотно здесь ушло под воду. В мэрии Краснодара рассказали о предстоящих ремонтных работах на участке улицы.

- Улица им. Героя Яцкова от Восточно-Кругликовской до им. Героев-Разведчиков включена в план дорожного ремонта 2022 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Будут приведены в порядок 0,75 километра дороги, контракт с подрядчиком заключен. Во время ремонта обновят покрытие проезжей части, установят новые бордюры, дорожные знаки и ограждения, нанесут разметку, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что на месте подтоплений работают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с геодезистами подрядной организации. После изучения ливневки разработают план по отведению воды с дороги. Работы выполнят во время ремонта участка улицы.