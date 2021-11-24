Самый дорогой жилой гараж в Сочи продают за 20 млн рублей

В Сочи на рынке недвижимости предлагают жилые гаражи Фото из архива КП

В Сочи, кроме квартир, на рынке недвижимости предлагают гаражи. Особенность таких построек состоит в том, что они предназначены для жилья. Так, самые дорогое такое жилье можно приобрести на курорте за 20 миллионов рублей. Наименьший ценник составляет 200 тысяч рублей, рассказывает «Ленте.ру» местный риелтор Кирилл Флутков.

- В Сочи выставлено на продажу почти 178 жилых гаражей. Средняя стоимость предложения составляет 9,47 миллиона рублей. Средняя стоимость квадратного метра в законных однокомнатных квартирах — 291 тысяча рублей, а стоимость «квадрата» в жилых гаражах — 72,1 тысячи рублей, - уточняет риелтор. - Жилые гаражи покупают, на мой взгляд, от безысходности. Часто региональные покупатели, насмотревшись фейковых объявлений о продаже жилья в Сочи и не посоветовавшись с риелтором, продают свою недвижимость и летят с этими деньгами в город-курорт. Далее, столкнувшись с реальными ценами, покупают жилые гаражи, - уточнил Кирилл Флутков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Сочи самую дорогую квартиру продают за 670 млн рублей. Жилье на рынке «вторички» занимает площадь более 800 квадратных метров.