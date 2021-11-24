На Кубани частично перекроют трассу М-4 «Дон»

Трассу М-4 "Дон" частично перекроют Фото из архива КП

Трассу М-4 «Дон» частично перекроют на Кубани. Здесь проведут работы по монтажу пролетных строений наземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Так, временное ограничение движения запланировано 25 ноября на километре 1159+066, 2 декабря на километре и 6 декабря на километре 1147+773. Резервными для работ выбраны даты на день вперед основного – 26 ноября, 3 и 7 декабря.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что реверсивное движение ввели на участке трассы Джубга - Сочи. Временные ограничения рассчитаны на неделю.