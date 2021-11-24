На объекте проводится устройство котлована Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Новую школу начали строить в поселке Плодородном Краснодара. Учреждение, которое расположится по улице Планетной, рассчитано на 1550 мест, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, на объекте обустраивают котлован. Учреждение возводят на участке площадью 3,3 гектара, а сама школа займет 27,3 тысячи квадратных метров. Здесь оборудуют классы, три спортзала, столовую на 600 мест, актовый зал на 497 мест, буфет и библиотеку. Из спортивного сегмента в учреждении обустроят площадки для волейбола, мини-футбола и баскетбола, для занятий гимнастикой, беговую дорожку и участок для прыжков в длину.

Отметим, что это первая из семи школ, которые планируют начать строить в 2021 году. 1 сентября на Кубани учеников уже приняли 10 новых учреждений, пять из которых возвели в Краснодаре.