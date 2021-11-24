Службы экстренного реагирования не нашли опасных предметов в краснодарской гимназии

Угрозы оказались ложными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершилось обследование территории краснодарской гимназии № 72, расположенной на улице Тургенева 217. Как сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, анонимные сведения об угрозе жизни учащихся гимназии, не подтверждены.

- В результате обследования образовательного учреждения, каких-либо предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, - рассказал Артем Коноваленко «КП»-«Кубань».

Информация, о том, что учениками и преподавателям гимназии угрожает опасность, поступила 24 ноября в 18.06. Неизвестный человек позвонил руководству школы и сообщили о готовящихся поджоге либо взрыве учебного заведения. Эти сведения сразу же были переданы в службу экстренного реагирования. Из здания эвакуировали 118 человек, а спецслужбы приступили к осмотру территории.

Поиском телефонного "террориста" сейчас занимаются правоохранительные органы.