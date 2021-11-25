На Кубани к 27 ноября потеплеет до +20 градусов

Изморозь в Краснодаре и крае наблюдалась и утром 25 ноября Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Краснодарский край одолели температурные качели. В регионе прогнозируют сначала снег, затем потепление. В ночь на 25 ноября в горных районах морозило до -17 градусов, в Краснодаре ночью столбики на термометрах опускались до -5. Синоптики говорят, что к 27 ноября в края снова потеплеет.

- 26 ноября днем воздух прогреется до 9-10 градусов, 27 – до 15 градусов. На участке от Анапы до Геленджика 27 ноября потеплеет до 20 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани снегом засыпало несколько районов. Осадки высотой 2 см выпали в ночь на 24 ноября.