В «Галерее» Краснодара открыли отдельный вход для вакцинации от коронавируса

Пункт вакцинации работает в штатном режиме. Фото: vk.com/galleryk

С 22 ноября в Краснодарском крае начали действовать новые ограничения. В торговые центры региона можно попасть только по QR-кодам. Из-за этого в торговом центре «Галерея» временно закрыли пункт вакцинации от коронавируса.

Накануне стало известно, что в лабораторию организовали отдельный вход.

- Пункт вакцинации расположен на 3-м этаже и работает в штатном режиме. Его можно посетить ежедневно с 10:00 до 20:00. Пройти в лабораторию можно с 1-го этажа на пересечении улиц Северной и Рашпилевской (панорамные лифты) в сопровождении волонтером, - отметили представители торгового центра.

Также в «Галереи» напомнили о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.