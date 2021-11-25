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Общество25 ноября 2021 6:17

В «Галерее» Краснодара открыли отдельный вход для вакцинации от коронавируса

Он несколько дней был закрыт
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Пункт вакцинации работает в штатном режиме. Фото: vk.com/galleryk

Пункт вакцинации работает в штатном режиме. Фото: vk.com/galleryk

С 22 ноября в Краснодарском крае начали действовать новые ограничения. В торговые центры региона можно попасть только по QR-кодам. Из-за этого в торговом центре «Галерея» временно закрыли пункт вакцинации от коронавируса.

Накануне стало известно, что в лабораторию организовали отдельный вход.

- Пункт вакцинации расположен на 3-м этаже и работает в штатном режиме. Его можно посетить ежедневно с 10:00 до 20:00. Пройти в лабораторию можно с 1-го этажа на пересечении улиц Северной и Рашпилевской (панорамные лифты) в сопровождении волонтером, - отметили представители торгового центра.

Также в «Галереи» напомнили о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.