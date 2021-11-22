Временно закрыт пункт вакцинации в ТЦ «Галерея» в Краснодаре

Пункт вакцинации не работает. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

С 22 ноября в Краснодарском крае действуют новые ограничения. С понедельника в торговые центры региона можно попасть по QR-кодам. Из-за этого в ТЦ «Галерея» временно закрыт пункт вакцинации от коронавируса.

- Вопрос прорабатывается. Для желающих поставить укол будут организованы отдельные входы и выходы и до пункта вакцинации их будут сопровождать волонтеры, - рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Антиковидные документы потребуют также у посетителей бассейнов, финтес-клубов, учреждений культуры, предприятий бытового обслуживания. QR-код нужен при входе в рестораны и кафе. Новые меры введены в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

В Краснодаре развернуто 60 пунктов вакцинации, в их числе те, которые работают круглосуточно на базе поликлиник № 7 (улица Пушкина, 51), №15 (Селезнева, 94) и № 25 (Платановый бульвар, 10А).

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