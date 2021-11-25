Прокуратура Кубани начала проверку после найденных на улице 894 доз вакцины от гриппа

Проверка продолжается Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Жители Краснодара наткнулись на улице Жлобы на необычную свалку. Возле детского сада неизвестные выбросили партию использованных шприцов с препаратом от гриппа. После сообщений в соцсетях правоохранители организовали проверку.

- В результате осмотра было обнаружено и изъято 894 шприца с вакциной от гриппа. Устанавливается, каким образом дозы попали в общественное место - на улицу, - прокомментировал руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что также проводят проверку с привлечением специалистов и полиции. Обстоятельства выясняются.