Авто протаранило ограждение университета Фото: instagram.com/autokrd/

Иномарка протаранила забор КубГУ в Краснодаре. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Предварительно, авто Infinity ехало по улице Ставропольской со стороны улицы Старокубанской в сторону Вишняковского рынка, во время чего машина столкнулась с ВАЗ-2110. Водитель не справился с управлением, выехал с дороги и въехал в забор. В результате ДТП никто не пострадал.

- Водителю выписан административный протокол, ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре столкнулись шесть автомобилей. В массовой аварии пострадал пассажир одного из авто.