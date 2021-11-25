Пешеход погиб под колесами легковушки в Динском районе Кубани

Погибший переходил дорогу с близко движущимся авто Фото: ГИБДД Краснодарского края

В Динском районе Кубани накануне произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки сбил пешехода, сообщает пресс-служба ГИБДД Краснодарского края.

Предварительно, 60-летний мужчина переходил дорогу в темное время. По трассе ехала Lada Granta, водитель которой не заметил пешехода и сбил его. От полученных травм мужчина скончался.

- На одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы. Обстоятельства ДТП уточняются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре водитель иномарки протаранил забор КубГУ. Авто въехало в ограждение после столкновения с другой легковушкой.