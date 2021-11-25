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Общество25 ноября 2021 13:04

В парке Галицкого появились светящиеся пингвины

Теперь в знаменитом парке "обитают" морские птицы
Светлана ОВДЕЙ
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Теперь в знаменитом парке "обитают" пингвины Фото: @dimaslobanov

Теперь в знаменитом парке "обитают" пингвины Фото: @dimaslobanov

Любимый многими парк «Краснодар» постоянно радует жителей и гостей новыми арт-объектами. А совсем недавно здесь начали «обитать» морские жители – белоснежные пингвины.

В ночное время новые фигуры, стройно стоящие в ряду и украшающие территорию, подсвечиваются.

Отметим, что это не первый арт-объект, удивляющий посетителей. Совсем недавно на клумбах парка зажегся шалфей. «Высаженным» кустам не страшны морозы – искусственное растение радует гостей даже в суровую погоду. Благодаря подсветке шалфей эффектно смотрится и под снежными сугробами.