В парке Галицкого появились светящиеся пингвины

Теперь в знаменитом парке "обитают" пингвины Фото: @dimaslobanov

Любимый многими парк «Краснодар» постоянно радует жителей и гостей новыми арт-объектами. А совсем недавно здесь начали «обитать» морские жители – белоснежные пингвины.

В ночное время новые фигуры, стройно стоящие в ряду и украшающие территорию, подсвечиваются.

Отметим, что это не первый арт-объект, удивляющий посетителей. Совсем недавно на клумбах парка зажегся шалфей. «Высаженным» кустам не страшны морозы – искусственное растение радует гостей даже в суровую погоду. Благодаря подсветке шалфей эффектно смотрится и под снежными сугробами.