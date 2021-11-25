На Кубани на 576 млн рублей увеличат финансированию детского здравоохранения Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани на 576 млн рублей увеличат финансированию детского здравоохранения. Дополнительные субсидии получат детские и районные больницы края, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Так, средства выделят медучреждениям Краснодара, Сочи, Анапы, Армавира, Новороссийска, Тимашевского, Тихорецкого и Туапсинского районов.

В регионе закупают оборудование для центры амбулаторной онкопомощи и больниц, открывают сосудистые центры, обновляют автопарк. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Успенском районе построят фельдшерско-акушерский пункт.