Гостиницу «Сочи-Плаза» передумали продавать

Гостиницу "Сочи-Плаза" сняли с торгов. Фото: вэб.рф

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" передумала проводить торги по продаже гостиничного комплекса «Сочи-Плаза». Известно, что бывшая гостиница «Москва» была выставлена на аукцион в начале сентября 2021 года. Стартовая стоимость лота составляла 2,35 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, торги приостановлены по просьбе одного из совладельцев объекта.

— Комитет и собрание кредиторов ООО «Сочи-Плаза» на заседании 25 ноября приняли решение приостановить до 31 декабря 2021 года публичные торги по продаже гостиницы в связи с проработкой условий мирового соглашения, — говорится в сообщении пресс-службы ГКР "ВЭБ.РФ"

Впрочем, это уже не первая попытка продать гостиничный комплекс. Ранее запрет на проведение торгов был наложен Арбитражным судом Краснодарского края из-за имущественного спора кредитора и собственников.