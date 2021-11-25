Более 700 сообщений передали жители Кубани на «Прямую линию» Кондратьева

Глава региона в прямом эфире ответит на вопросы кубанцев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в первый день приема обращений поступило более 700 сообщений от жителей региона. Больше всего кубанцев волнуют проблемы ЖКХ, дороги и транспорт и здравоохранение. Активней всех проявили себя жители Горячего Ключа, Краснодара, Анапы и Брюховецкого и Крымского районов.

– С момента появления новости о «Прямой линии» мы фиксируем большое количество вопросов. В социальных сетях их кратно больше. В течение дня по всем источникам поступило более 700 сообщений. Из них 535 – через социальные сети и 177 – по многоканальному телефону. Все вопросы будут обработаны, – уточнил руководитель Центра управления регионом Кубани Юрий Шевченко.

Вениамин Кондратьев ответит на вопросы кубанцев 1 декабря. Прямая трансляция пройдет в эфире телеканала «Кубань 24».