Задержан охранник, издевавшийся над псом в Сочи

В Сочи мужчину накажут за жестокое обращения с животными Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сочи задержан мужчина, пытавшийся задушить собаку. Дворняжка пробралась на площадку семейного отеля, расположенного на федеральной территории «Сириус». Охранник поймал животное, накинул на его шею удавку из брючного ремня и волоком вытащил за ворота.

Живодера не смущали на агония задыхающейся собаки, ни крики людей. Очевидцы обратились за помощью к полицейским.

Как сообщили в дежурной части ОМВД России по федеральной территории «Сириус», они приняли в работу заявление от свидетелей жестокого обращения с животными. На место происшествия выехали сотрудники полиции. 29-летний мужчина был задержан и доставлен в полицейский участок.

Позже в сочинском телеграм-канале появилось видео, которое успокоило всех, кто переживал за судьбу пса. Собаку нашли, она жива, хоть и находится в шоковом состоянии.